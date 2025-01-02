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Нетаньяху одобрил отправку в Катар делегации для продолжения переговоров по Газе

Нетаньяху одобрил отправку в Катар делегации для продолжения переговоров по Газе Делегация Израиля в ближайшее время отправится в Катар для возобновления переговоров об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.
Другие страны
2 января 2025 г. 23:21
Нетаньяху одобрил отправку в Катар делегации для продолжения переговоров по Газе

Делегация Израиля в ближайшее время отправится в Катар для возобновления переговоров об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующее поручение дал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху одобрил продолжение переговоров в Дохе делегацией профессионального уровня с участием представителей службы разведки "Моссад", Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности", - говорится в заявлении канцелярии главы правительства.

По информации издания The Times of Israel, израильская делегация вылетит в столицу Катара 3 января.

Последний раунд переговоров с участием представителей Израиля прошел в Дохе в конце 2024 года. 24 декабря они вернулись на родину "для проведения внутренних консультаций".

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