Нетаньяху одобрил отправку в Катар делегации для продолжения переговоров по Газе

Делегация Израиля в ближайшее время отправится в Катар для возобновления переговоров об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.
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"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху одобрил продолжение переговоров в Дохе делегацией профессионального уровня с участием представителей службы разведки "Моссад", Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности", - говорится в заявлении канцелярии главы правительства.
По информации издания
Последний раунд переговоров с участием представителей Израиля прошел в Дохе в конце 2024 года. 24 декабря они вернулись на родину "для проведения внутренних консультаций".