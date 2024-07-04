Нетаньяху одобрил отправку делегации на новый раунд переговоров по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил отправку делегации от его страны на новый раунд переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил отправку делегации от его страны на новый раунд переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на дипломатический источник.

Согласно информации, премьер дал добро на это "после предварительного обсуждения".

"Нетаньяху вновь подчеркнул, что война (в секторе Газа) закончится только после достижения всех ее целей, и ни минутой раньше", - отметил источник.

Вечером 3 июля канцелярия Нетаньяху сообщила, что израильская сторона получила через посредников ответ радикального палестинского движения ХАМАС, изучает это послание и готовит ответ.

31 мая президент США Джо Байден огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию в Газе, которое состоит из трех этапов. Власти Израиля ранее неоднократно заявляли, что поддерживают предложение Байдена, и утверждали, что все препятствия заключению сделки чинят лишь представители ХАМАС.