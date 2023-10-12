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Нетаньяху объявил о создании в Израиле чрезвычайного правительства

Нетаньяху объявил о создании в Израиле чрезвычайного правительства Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о создании в стране чрезвычайного правительства с участием одного из лидеров израильского оппозиционного политического блока "Государственный лагерь", депутата Кнессета (парламент) Бени Ганца.
Другие страны
12 октября 2023 г. 01:11
Нетаньяху объявил о создании в Израиле чрезвычайного правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о создании в стране чрезвычайного правительства с участием одного из лидеров израильского оппозиционного политического блока "Государственный лагерь", депутата Кнессета (парламент) Бени Ганца.

Как передает Report, об этом он сообщил во время телеобращения к нации.

"Граждане Израиля, мы сформировали чрезвычайное правительство. Народ Израиля един, и сегодня его руководство также едино", - сказал Нетаньяху.

По словам премьера, были отложены в сторону "все остальные соображения", так как сейчас на кону судьба Израиля. Он подчеркнул, что власти будут работать вместе во благо всех израильтян и страны.

Главной задачей он назвал победу над напавшей на Израиль радикальной палестинской организацией ХАМАС.

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