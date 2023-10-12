Нетаньяху объявил о создании в Израиле чрезвычайного правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о создании в стране чрезвычайного правительства с участием одного из лидеров израильского оппозиционного политического блока "Государственный лагерь", депутата Кнессета (парламент) Бени Ганца.
Как передает Report, об этом он сообщил во время телеобращения к нации.
"Граждане Израиля, мы сформировали чрезвычайное правительство. Народ Израиля един, и сегодня его руководство также едино", - сказал Нетаньяху.
По словам премьера, были отложены в сторону "все остальные соображения", так как сейчас на кону судьба Израиля. Он подчеркнул, что власти будут работать вместе во благо всех израильтян и страны.
Главной задачей он назвал победу над напавшей на Израиль радикальной палестинской организацией ХАМАС.