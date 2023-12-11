О нас

Нетаньяху объявил о "начале конца" ХАМАС

Нетаньяху объявил о "начале конца" ХАМАС Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о "начале конца" палестинского радикального движения ХАМАС.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 02:07
Нетаньяху объявил о начале конца ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о "начале конца" палестинского радикального движения ХАМАС.

Как сообщает Report, его слова приводятся в одном из официальных Telegram-каналов главы израильского правительства.

Как сообщил премьер, за последние дни десятки бойцов ХАМАС сдались силам Армии обороны Израиля. Он заявил, что хамасовцы складывают оружие и сдаются израильским военным. Этот процесс "займет еще некоторое время, война в самом разгаре, но это начало конца" ХАМАС, указал Нетаньяху.

Он также призвал бойцов движения сдаваться.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Netanyahu HƏMAS-ın “sonunun başlanğıcı”nı elan edib

Экслюзивные новости

Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi