Нетаньяху объявил о "начале конца" ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о "начале конца" палестинского радикального движения ХАМАС.
Как сообщает Report, его слова приводятся в одном из официальных Telegram-каналов главы израильского правительства.
Как сообщил премьер, за последние дни десятки бойцов ХАМАС сдались силам Армии обороны Израиля. Он заявил, что хамасовцы складывают оружие и сдаются израильским военным. Этот процесс "займет еще некоторое время, война в самом разгаре, но это начало конца" ХАМАС, указал Нетаньяху.
Он также призвал бойцов движения сдаваться.