Нетаньяху объявил о "начале конца" ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о "начале конца" палестинского радикального движения ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о "начале конца" палестинского радикального движения ХАМАС.

Как сообщает Report, его слова приводятся в одном из официальных Telegram-каналов главы израильского правительства.

Как сообщил премьер, за последние дни десятки бойцов ХАМАС сдались силам Армии обороны Израиля. Он заявил, что хамасовцы складывают оружие и сдаются израильским военным. Этот процесс "займет еще некоторое время, война в самом разгаре, но это начало конца" ХАМАС, указал Нетаньяху.

Он также призвал бойцов движения сдаваться.