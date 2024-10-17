Нетаньяху обвинил Макрона в невежестве

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Израиль был создан указом ООН — это признак исторического невежества и неуважения.
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"Это признак исторического невежества и неуважения. ООН признала право еврейского народа на государство, но она определенно не создавала его", — отметил он.
Нетаньяху напомнил о том, что еврейский народ "привязан" к израильской земле уже 3,5 тысячи лет. По его словам, современный Израиль создан "благодаря жертве отважных борцов его войны за независимость", которые противостояли натиску пяти объединившихся арабских государств.
"Слова о том, что Организация Объединенных Наций "создала Государство Израиль" являются удручающим искажением истории" - , резюмировал Нетаньяху.