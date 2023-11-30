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Нетаньяху обвинил ХАМАС в теракте в Иерусалиме, приведшем к гибели трех человек

Нетаньяху обвинил ХАМАС в теракте в Иерусалиме, приведшем к гибели трех человек Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинское радикальное движение ХАМАС в теракте, который произошел в четверг в Иерусалиме.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 14:02
Нетаньяху обвинил ХАМАС в теракте в Иерусалиме, приведшем к гибели трех человек

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинское радикальное движение ХАМАС в теракте, который произошел в четверг в Иерусалиме.

Как передает Report, его слова цитирует израильское агентство YNet.

По его словам, каждый террорист ХАМАС причастен к смерти в Иерусалиме, в Газе, на Западном берегу.

В четверг утром двое вооруженных террористов прибыли на автомобиле на перекресток Гиват-Шауль на въезде в Иерусалим и открыли огонь по гражданским, стоящим на автобусной остановке. В результате нападения по меньшей мере трое израильтян погибли, еще не менее шести ранены.

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Версия на английском языке Netanyahu blames Hamas for terror attack in Jerusalem
Версия на азербайджанском языке Netanyahu Yerusəlimdə baş verən terror aktında HƏMAS-ı günahlandırıb

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