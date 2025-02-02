Нетаньяху обсудит с Трампом победу над ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен обсудить на "очень важной" встрече с президентом США Дональдом Трампом победу над радикальным палестинским движением ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен обсудить на "очень важной" встрече с президентом США Дональдом Трампом победу над радикальным палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report, высказывания премьера распространила его канцелярия.

"Я сейчас вылетаю в Вашингтон на очень важную встречу с президентом Трампом. Тот факт, что эта встреча станет первой для него с лидером иностранного государства после его инаугурации, имеет огромное значение для Государства Израиль. Мы обсудим важнейшие вопросы, стоящие перед нами: победу над ХАМАС, возвращение всех наших заложников и противодействие иранской оси во всех ее проявлениях", - сказал Нетаньяху.

Глава израильского кабмина отметил, что предстоящая встреча очень важна для Израиля: "Это свидетельствует о силе союза между Израилем и Соединенными Штатами, говорит о крепости моих личных отношений с Трампом, которые уже принесли огромную пользу Израилю и всему региону, а также привели к историческим мирным соглашениям между Израилем и четырьмя арабскими странами - "Авраамовым соглашениям"".

Он заявил, что принятые Израилем решения в ходе войны в сочетании с героизмом солдат Армии обороны Израиля уже изменили облик Ближнего Востока.

"Я считаю, что при упорной совместной работе с президентом Трампом мы можем изменить его еще больше в лучшую сторону, мы можем укрепить безопасность Израиля, расширить круг мира [в рамках "Авраамовых соглавшений"] еще больше и создать новый удивительный век, о котором мы и мечтать не могли - век процветания, безопасности и мира, основанного на силе - силе наших солдат, силе наших граждан, силе Израиля и силе союза между Израилем и США", - резюмировал Нетаньяху.

Офис главы израильского кабмина сообщил 28 января, что Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белый дом 4 февраля.