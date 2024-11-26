Нетаньяху обсудит с министрами план прекращения огня в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вынесет План прекращения огня в Ливане на обсуждение военно-политического кабинета страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вынесет План прекращения огня в Ливане на обсуждение военно-политического кабинета страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил в специальном телеобращении.

"Сегодня вечером я представляю в кабинете план прекращения огня в Ливане. Продолжительность этого прекращения огня зависит от того, что произойдет. В полном взаимодействии с США мы сохраняем за собой полную военную свободу действий, если "Хезболлах" нарушит договоренности и попытается вооружаться. Мы будем атаковать, если "Хезболлах" попытается возобновить террористическую деятельность рядом с нашей границей или запустить ракету", - сказал премьер-министр.

По словам Нетаньяху, Израиль будет строго соблюдать договоренность и жестко реагировать на любые нарушения. Решение пойти на прекращение огня именно сейчас глава правительства объяснил тремя главными соображениями: сосредоточение на иранской угрозе, пополнение запасов вооружений и восстановление сил и изоляция (остающихся в секторе Газа сил радикального палестинского движения - ред.) ХАМАС.

При этом он выразил мнение, что Израилю за время военной кампании против "Хезболлах" удалось отбросить на десятилетия назад военный потенциал палестинской организации.

Обращаясь к израильтянам, он пообещал, что власти страны доведут до конца ликвидацию ХАМАС, вернут израильских заложников и гарантируют безопасное возвращение жителей севера домой.