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Нетаньяху обсудил с Салливаном угрозу со стороны "Хезболлах" и хуситов

Нетаньяху обсудил с Салливаном угрозу со стороны "Хезболлах" и хуситов Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и члены военного кабмина страны обсудили в Тель-Авиве на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном борьбу с угрозой со стороны ливанского движения "Хезболлах" на севере и
Другие страны
15 декабря 2023 г. 02:51
Нетаньяху обсудил с Салливаном угрозу со стороны Хезболлах и хуситов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и члены военного кабмина страны обсудили в Тель-Авиве на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном борьбу с угрозой со стороны ливанского движения "Хезболлах" на севере и хуситов на юге еврейского государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Нетаньяху и члены военного кабинета в комплексе Минобороны в Тель-Авиве сегодня (четверг, 14 декабря 2023 года) встретились с Салливаном. Обсуждались угрозы со стороны движения "Хезболлах" на севере и хуситов на юге, а также способы решения этих проблем", - говорится в заявлении.

В канцелярии добавили, что в ходе встречи "Нетаньяху подтвердил, что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие".

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu ABŞ Prezidentinin müşaviri ilə “Hizbullah” və husilərin təhdidini müzakirə edib

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