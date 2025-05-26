Нетаньяху обсудил с министром внутренней безопасности США ведение войны в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с министром внутренней безопасности США Кристи Ноэм ведение войны в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с министром внутренней безопасности США Кристи Ноэм ведение войны в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Нетаньяху в офисе премьер-министра в Иерусалиме встретился с министром внутренней безопасности США Кристи Ноэм, которая выразила непоколебимую поддержку премьер-министру и Государству Израиль. Она дала высокую оценку политике строительства заграждения на египетской границе и ведению войны премьер-министром", - говорится в заявлении.

Как сообщила ранее пресс-служба Министерства внутренней безопасности США, Ноэм направилась в воскресенье в Израиль после того, как два сотрудника посольства еврейского государства были убиты в столице США. На 26 мая у Ноэм запланирована встреча с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, после этого она направится в Польшу.