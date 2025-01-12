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Нетаньяху обсудил с Байденом прогресс на переговорах по Газе

Нетаньяху обсудил с Байденом прогресс на переговорах по Газе Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом прогресс на переговорах по освобождению заложников в секторе Газа и проинформировал хозяина Белого дома о мандате израильской делегации, прибывш
Другие страны
12 января 2025 г. 22:58
Нетаньяху обсудил с Байденом прогресс на переговорах по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом прогресс на переговорах по освобождению заложников в секторе Газа и проинформировал хозяина Белого дома о мандате израильской делегации, прибывшей 12 января в столицу Катара.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху только что провел беседу с президентом США Джо Байденом. Премьер-министр обсудил с американским президентом прогресс на переговорах по освобождению заложников и проинформировал его о мандате, данном переговорной делегации в Дохе, для активизации процесса их освобождения", - говорится в заявлении.

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