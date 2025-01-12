Нетаньяху обсудил с Байденом прогресс на переговорах по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом прогресс на переговорах по освобождению заложников в секторе Газа и проинформировал хозяина Белого дома о мандате израильской делегации, прибывш

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом прогресс на переговорах по освобождению заложников в секторе Газа и проинформировал хозяина Белого дома о мандате израильской делегации, прибывшей 12 января в столицу Катара.

Как передает Report , об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху только что провел беседу с президентом США Джо Байденом. Премьер-министр обсудил с американским президентом прогресс на переговорах по освобождению заложников и проинформировал его о мандате, данном переговорной делегации в Дохе, для активизации процесса их освобождения", - говорится в заявлении.