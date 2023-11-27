Нетаньяху обсудил с Байденом освобождение очередной группы заложников из Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам телефонной беседы с президентом США Джо Байденом заявил, что положительно оценивает возможность продления четырехдневной гуманитарной паузы в секторе Газа с условием освобождения по 10 дополнительных за

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам телефонной беседы с президентом США Джо Байденом заявил, что положительно оценивает возможность продления четырехдневной гуманитарной паузы в секторе Газа с условием освобождения по 10 дополнительных заложников в день.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в видеообращении, распространенном канцелярией премьера, Нетаньяху сообщил, что обсудил с Байденом освобождение очередной группы заложников из Газы, он назвал этот разговор "очень эмоциональным". "Но кроме этого, я хочу сказать также: у нас есть путь для освобождения каждый день еще 10 заложников. Это прекрасная вещь", - сказал израильский премьер.

При этом он подчеркнул, что по завершении паузы Израиль в любом случае намерен вернуться к проведению военной операции в палестинском анклаве.