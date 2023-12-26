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Нетаньяху назвал три условия мира между Израилем и сектором Газа

Нетаньяху назвал три условия мира между Израилем и сектором Газа Палестинское общество должно быть "дерадикализовано", сектор Газа — демилитаризован, а палестинская группировка ХАМАС — уничтожена, это три ключевые предпосылки мира между Израилем и "его палестинскими соседями" в эксклаве.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 03:09
Нетаньяху назвал три условия мира между Израилем и сектором Газа
Биньямин Нетаньяху

Палестинское общество должно быть "дерадикализовано", сектор Газа — демилитаризован, а палестинская группировка ХАМАС — уничтожена, это три ключевые предпосылки мира между Израилем и "его палестинскими соседями" в эксклаве.

Как передает Report, об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в статье для Wall Street Journal.

"Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны перестать проповедовать убийства евреев. Палестинское гражданское общество необходимо преобразовать так, чтобы его народ поддерживал борьбу с терроризмом, а не финансировал его", — предложил Нетаньяху.

Он напомнил об опыте "дерадикализации", которые прошли Германия и Япония после поражения во Второй мировой войне, указав, что теперь эти страны способствуют миру и процветанию в Евразии. Нетаньяху назвал "несбыточной мечтой" сценарий, при котором этот процесс в секторе Газа проведет Палестинская администрация, руководящая второй частью Палестины — западным берегом реки Иордан.

Израиль прилагает все усилия для сведения жертв среди гражданских к минимуму, а ХАМАС — напротив, делает все, чтобы создать опасность для палестинцев, "часто под дулом пистолета", добавляет Нетаньяху. С его слов, если обвинять в гибели мирных жителей ЦАХАЛ, то боевики других группировок будут тоже использовать "живой щит".

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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