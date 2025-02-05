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Нетаньяху назвал Трампа величайшим другом Израиля

Нетаньяху назвал Трампа величайшим другом Израиля Президент США Дональд Трамп — величайший друг Израиля из всех, кто был в Белом доме.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 06:11
Нетаньяху назвал Трампа величайшим другом Израиля

Президент США Дональд Трамп — величайший друг Израиля из всех, кто был в Белом доме.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с Трампом.

"Я уже говорил это раньше, скажу это снова. Вы самый большой друг, который когда-либо был у Израиля в Белом доме", - заявил израильский премьер.

По словам Нетаньяху, именно во время президентства Трампа Соединенные Штаты признали Иерусалим столицей Израиля и перенесли в этот город американское посольство, а также признали суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами.

Кроме того, продолжил израильский лидер, именно Трамп вывел США "из катастрофической ядерной сделки с Ираном". Нетаньяху также выразил надежду, что президент США поможет Израилю достичь всех его целей в борьбе с радикальной группировкой ХАМАС.

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