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Нетаньяху назвал события в России ее внутренним делом

Нетаньяху назвал события в России ее внутренним делом Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел оперативное совещание по поводу событий 24 июня в России, по итогам которого назвал случившееся внутрироссийским делом.
Другие страны
25 июня 2023 г. 02:43
Нетаньяху назвал события в России ее внутренним делом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел оперативное совещание по поводу событий 24 июня в России, по итогам которого назвал случившееся внутрироссийским делом.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

Так, на совещании присутствовали глава Минобороны Израиля Йоав Галант, руководители армии и спецслужб, министр иностранных дел Эли Коэн, министр репатриации и интеграции Офир Софер и некоторые другие израильские чиновники высокого ранга.

"Премьер-министр заявил, что речь идет о внутреннем деле России. Израиль не имеет к этому отношения, но продолжит внимательно следить за развитием событий", - говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu: "Rusiyada baş verənlər ölkənin daxili işidir"

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