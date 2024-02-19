Нетаньяху назвал слова президента Бразилии по ситуации в Газе пересечением красной линии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сравнение Израиля с гитлеровской Германией, которое сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, является пересечением красной линии, и сообщил, что бразильский посол будет вызван в израильски

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сравнение Израиля с гитлеровской Германией, которое сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, является пересечением красной линии, и сообщил, что бразильский посол будет вызван в израильский МИД, где ему сделают строгое представление.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявление израильского премьера распространила его канцелярия.

"Высказывания президента Бразилии постыдны и серьезны. Речь идет о принижении Холокоста и попытке нанести вред еврейскому народу и праву Израиля на самооборону. Сравнивать действия Израиля с нацистским Холокостом и Гитлером значит пересекать красную линию. Израиль борется за свою защиту и обеспечение своего будущего до полной победы, соблюдая при этом международное право", - отметил Нетаньяху.

Он отметил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем принял решение "немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для строгого представления".

Кац сообщил в соцсети X, что распорядился вызвать посла Бразилии в МИД 19 февраля в связи с заявлениями, которые сделал президент его страны.