Нетаньяху назвал премьера Австралии "слабым политиком" за антиизраильскую позицию

Другие страны
19 августа 2025 г. 14:19
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал своего австралийского коллегу Энтони Альбонезе за его позицию относительно израильско-палестинского конфликта.

Как передает Report, в частности Нетаньяху назвал главу правительства Австралии "слабым политиком".

"История запомнит Альбанезе таким, какой он есть: слабым политиком, который предал Израиль и бросил австралийских евреев", - написал Нетаньяху на своей странице в соцсети "Х".

Израильские СМИ отмечают, что за последние месяцы евреи, численность которых в Австралии достигает 120 000 человек, стали жертвами поджогов синагог, школ и домов. Кроме того, две медсестры угрожали убить израильских пациентов в больнице, а власти обнаружили прицеп, начиненный взрывчаткой, который, как утверждалось, должен был стать причиной массовых убийств в еврейском учреждении.

Слова Нетаньяху прозвучали после обострения дипломатических отношений между двумя государствами, поскольку Австралия запретила въезд бывшему министру юстиции Израиля Айелет Шакед и произраильскому активисту Хиллелю Фулду, а также депутату Кнессета Симхе Ротману. Кроме того, Канберра объявила, что в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН признает палестинское государство.

В ответ на это, министр иностранных дел Гидеон Саар объявил об аннулировании виз для дипломатических представителей Австралии в Палестинской автономии.

Версия на азербайджанском языке Netanyahu Avstraliyanın Baş nazirini zəif siyasətçi adlandırıb

