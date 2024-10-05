Нетаньяху назвал позором предложение Макрона об эмбарго на оружие Израилю

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху резко ответил на высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, выступившего за прекращение поставок оружия Израилю ради урегулирования конфликта в Газе.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху резко ответил на высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, выступившего за прекращение поставок оружия Израилю ради урегулирования конфликта в Газе.

Как передает Report, об этом израильский премьер заявил в видеообращении на английском языке, которое распространила его канцелярия.

Нетаньяху назвал слова французского лидера позором и заявил, что его страна победит всех противников даже без помощи Запада.

"В то время как Израиль сражается с силами во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им", - сказал он.