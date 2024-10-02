Нетаньяху назвал большой ошибкой атаку Ираном Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "большой ошибкой" массированную ракетную атаку Ирана в направлении его страны и заявил, что Тегеран заплатит за это.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "большой ошибкой" массированную ракетную атаку Ирана в направлении его страны и заявил, что Тегеран заплатит за это.

Как передает Report , об этом заявил Б. Нетаньяху в обращении, которое транслировало израильское телевидение.

"Иран совершил большую ошибку сегодня и заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам", - говорится в обращении.

"Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его", - добавил премьер.

Иранскую атаку Нетаньяху назвал при этом неудачной. "Эта атака провалилась. Она была предотвращена благодаря израильским силам ПВО, которые являются самыми передовыми в мире. Я также благодарю Соединенные Штаты за их поддержку в нашей обороне", - сказал он.