Нетаньяху назвал большой ошибкой атаку Ираном Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "большой ошибкой" массированную ракетную атаку Ирана в направлении его страны и заявил, что Тегеран заплатит за это.
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"Иран совершил большую ошибку сегодня и заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам", - говорится в обращении.
"Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его", - добавил премьер.
Иранскую атаку Нетаньяху назвал при этом неудачной. "Эта атака провалилась. Она была предотвращена благодаря израильским силам ПВО, которые являются самыми передовыми в мире. Я также благодарю Соединенные Штаты за их поддержку в нашей обороне", - сказал он.