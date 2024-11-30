Нетаньяху намерен сменить главу Генштаба до конца перемирия с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует сменить начальника Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви до завершения 60-дневного перемирия с Ливаном.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует сменить начальника Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви до завершения 60-дневного перемирия с Ливаном.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со сслыкой на гостелерадиокомпанию Kan.

По данным двух источников Kan, своей отставкой глава Генштаба должен взять на себя ответственность за ошибки военного руководства при нападении боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Как отметили собеседники телерадиокомпании, это решение поддержал министр обороны Исраэль Кац.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном вступило в силу 27 ноября в соответствии с американо-французской инициативой. Документ предусматривает размещение ливанской армии вдоль южной границы при поддержке Временных сил ООН в Ливане. В свою очередь Израиль начнет постепенно (в период до 60 дней) выводить свои войска из Южного Ливана.