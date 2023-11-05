Нетаньяху наказал министра, упомянувшего сброс ядерной бомбы на Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на се

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

Как передает Report , об этом сообщает радио Kan.

"Слова Амихая Элияху не соответствуют действительности и оторваны от реальности. Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда непричастным, и мы будем продолжать делать это до победы", — процитировала радиостанция Нетаньяху.

Отметим, что отвечая на вопрос ведущего в эфире радиостанции Kol Berama о том, следует ли сбросить на палестинский анклав ядерную бомбу, Элияху указал, что "это одна из возможностей".