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Нетаньяху наказал министра, упомянувшего сброс ядерной бомбы на Газу

Нетаньяху наказал министра, упомянувшего сброс ядерной бомбы на Газу Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на се
Другие страны
5 ноября 2023 г. 14:47
Нетаньяху наказал министра, упомянувшего сброс ядерной бомбы на Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

Как передает Report, об этом сообщает радио Kan.

"Слова Амихая Элияху не соответствуют действительности и оторваны от реальности. Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда непричастным, и мы будем продолжать делать это до победы", — процитировала радиостанция Нетаньяху.

Отметим, что отвечая на вопрос ведущего в эфире радиостанции Kol Berama о том, следует ли сбросить на палестинский анклав ядерную бомбу, Элияху указал, что "это одна из возможностей".

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu Qəzzaya nüvə bombası atılması ilə bağlı fikirlərinə görə naziri cəzalandırıb

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