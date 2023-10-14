Нетаньяху на линии фронта: премьер Израиля объявил о "новом этапе" войны

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил две наиболее пострадавших в результате атаки ХАМАС пограничных общины – кибуц Беери и кибуц Кфар-Азза.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил две наиболее пострадавших в результате атаки ХАМАС пограничных общины – кибуц Беери и кибуц Кфар-Азза.

Об этом Report передает со ссылкой на Times of Israel.

Этот визит Нетаньяху стал первой поездкой на место событий с момента атаки 7 октября.

В офисе премьер-министра Израиля сообщили, что Нетаньяху "прошел между развалинами домов, где произошли ужасные убийства".

На странице в соцсети X (ранее Twitter) премьера опубликовано видео с места, на котором Нетаньяху посещает войска на пограничье.

"С нашими бойцами в Секторе Газа, на передовой. Мы все готовы", – говорится в описании к видео. В ролике премьер-министр спрашивает военных о том, готовы ли они к следующему этапу. "Следующий этап приближается", – говорит он.

Напомним, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы радикальной группировки ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", в рамках которой был полностью восстановлен контроль над южной границей.