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Нетаньяху: Лидеры ряда арабских стран одобряют продолжение операции в Газе

Нетаньяху: Лидеры ряда арабских стран одобряют продолжение операции в Газе Лидеры некоторых арабских стран дают молчаливое одобрение на продолжение операции в секторе Газа.
Другие страны
11 марта 2024 г. 03:05
Нетаньяху: Лидеры ряда арабских стран одобряют продолжение операции в Газе

Лидеры некоторых арабских стран дают молчаливое одобрение на продолжение операции в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете Politico.

По его словам, переговоры об освобождении пленных не приносят эффективного результата.

"Израильская армия не планирует прекращать ведение огня по Газе в месяц Рамазан, если палестинское радикальное движение ХАМАС не отпустит всех израильских заложников", - сказал Б.Нетаньяху.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu: Bəzi ərəb ölkələrinin liderləri Qəzzada əməliyyatın davam etdirilməsinə səssiz razılıq verirlər

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