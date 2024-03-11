Нетаньяху: Лидеры ряда арабских стран одобряют продолжение операции в Газе

Лидеры некоторых арабских стран дают молчаливое одобрение на продолжение операции в секторе Газа.

Лидеры некоторых арабских стран дают молчаливое одобрение на продолжение операции в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете Politico.

По его словам, переговоры об освобождении пленных не приносят эффективного результата.

"Израильская армия не планирует прекращать ведение огня по Газе в месяц Рамазан, если палестинское радикальное движение ХАМАС не отпустит всех израильских заложников", - сказал Б.Нетаньяху.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.