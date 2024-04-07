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Нетаньяху: Израиль за полгода войны в секторе Газа уничтожил 19 из 24 батальонов ХАМАС

Нетаньяху: Израиль за полгода войны в секторе Газа уничтожил 19 из 24 батальонов ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 7 октября 2023 года уничтожила в секторе Газа вместе с командирами 19 из 24 батальонов радикального движения ХАМАС.
Другие страны
7 апреля 2024 г. 16:49
Нетаньяху: Израиль за полгода войны в секторе Газа уничтожил 19 из 24 батальонов ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 7 октября 2023 года уничтожила в секторе Газа вместе с командирами 19 из 24 батальонов радикального движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом заявил в ходе еженедельного заседания кабмина еврейского государства премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня шесть месяцев со дня начала войны. Достижения велики: мы ликвидировали 19 из 24 батальонов ХАМАС, включая старших командиров. Мы убили, ранили или взяли в плен значительное количество террористов ХАМАС", - сказал он. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

Глава кабмина также отметил, что Израиль полон решимости "завершить ликвидацию ХАМАС на всей территории сектора Газа", включая город Рафах на юге анклава.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu: İsrail HƏMAS-ın bütün Qəzza zolağında məhv edilməsində qərarlıdır

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