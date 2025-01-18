Нетаньяху: Израиль все еще ждет от ХАМАС список освобождаемых заложников

Израиль до сих пор не получил список заложников, которых должно освободить в первую очередь радикальное палестинское движение ХАМАС, без этого соглашение о прекращении огня в секторе Газа не может быть выполнено.

Израиль до сих пор не получил список заложников, которых должно освободить в первую очередь радикальное палестинское движение ХАМАС, без этого соглашение о прекращении огня в секторе Газа не может быть выполнено.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, высказывания которого распространила его канцелярия.

"Мы не будем продвигаться в рамках соглашения по Газе, пока не получим список заложников, которые будут освобождены, как было договорено. Израиль не потерпит нарушений соглашения. Полная ответственность лежит на ХАМАС", - заявил Нетаньяху.

Напомним, что 16 января между Израилем и ХАМАС было подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников, которое вступит в силу 19 января в 8:30 по местному времени.