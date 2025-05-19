Нетаньяху: Израиль возобновит поставки помощи в Газу в обмен на полный контроль территории

Израиль возьмет под контроль весь сектор Газа, чтобы не дать ХАМАС блокировать получение гражданами гуманитарной помощи.

Израиль возьмет под контроль весь сектор Газа, чтобы не дать ХАМАС блокировать получение гражданами гуманитарной помощи.

Как передает Report со ссылкой на Haaretz, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"По рекомендации Армии обороны Израиля и исходя из оперативной необходимости расширить интенсивные боевые действия для разгрома ХАМАС, Израиль введет в сектор Газа базовый объем продовольствия", - сказал Нетаньяху.

По словам израильского премьера, помощь прекратилась в марте из-за того, что ХАМАС грабил часть продовольствия.

Отметим, что 19 мая первая партия из пяти грузовиков ООН с гуманитарной помощью была пропущена в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом". Израильское издание Ynet отмечало, что возобновившиеся поставки могут продлиться около недели. Они будут поступать в Газу до завершения создания центров распределения, большинство из которых расположат в южной части сектора под контролем ЦАХАЛ.