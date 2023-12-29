Нетаньяху: Израиль ведет переговоры по освобождению заложников в Газе

Израиль ведет переговоры по вопросу освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальной палестинской группировкой ХАМАС.

Израиль ведет переговоры по вопросу освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальной палестинской группировкой ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на газету The Jerusalem Post, об этом сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на встрече с родственниками похищенных.

Израиль работает над возвращением всех заложников, отметил Нетаньяху, добавив, что Катар и Египет выдвинули два отдельных предложения по продвижению этого вопроса. "Мы сейчас ведем переговоры", - сказал премьер. "Я не могу подробно рассказать о статусе переговоров, мы работаем над тем, чтобы вернуть их всех домой. Это наша цель", - заявил он представителям семей заложников.

Встреча с родственниками заложников прошла перед заседанием военного кабинета, на котором должны быть обсуждены предложения о посредничестве в урегулировании конфликта Израиля и ХАМАС, сделанные Катаром и Египтом.