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Нетаньяху: Израиль углубит операцию в Газе

Нетаньяху: Израиль углубит операцию в Газе Израиль в предстоящие дни займется углублением наземной операции в секторе Газа.
Другие страны
25 декабря 2023 г. 19:20
Нетаньяху: Израиль углубит операцию в Газе

Израиль в предстоящие дни займется углублением наземной операции в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании парламентской фракции партии "Ликуд".

"Мы не останавливаемся, мы продолжаем сражаться, и в ближайшие дни мы будем углублять боевые действия. Это будет долгая битва, и она еще не близка к завершению", - сказал Нетаньяху.

Премьер 24 декабря объявил, что Израиль расширяет свою военную операцию в секторе Газа и продолжит войну до победы над правящим в анклаве радикальным движением ХАМАС. В тот же день официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что израильские военные углубляют операцию в районе города Хан-Юнис в южной части сектора Газа, обнаруживая туннели радикалов по мере продвижения.

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