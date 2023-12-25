Нетаньяху: Израиль углубит операцию в Газе

Израиль в предстоящие дни займется углублением наземной операции в секторе Газа.

Израиль в предстоящие дни займется углублением наземной операции в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании парламентской фракции партии "Ликуд".

"Мы не останавливаемся, мы продолжаем сражаться, и в ближайшие дни мы будем углублять боевые действия. Это будет долгая битва, и она еще не близка к завершению", - сказал Нетаньяху.

Премьер 24 декабря объявил, что Израиль расширяет свою военную операцию в секторе Газа и продолжит войну до победы над правящим в анклаве радикальным движением ХАМАС. В тот же день официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что израильские военные углубляют операцию в районе города Хан-Юнис в южной части сектора Газа, обнаруживая туннели радикалов по мере продвижения.