Нетаньяху: Израиль согласился на условия сделки по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь обвинил представителей радикального палестинского движения ХАМАС в срыве переговоров об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь обвинил представителей радикального палестинского движения ХАМАС в срыве переговоров об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением израильский премьер выступил на пресс-конференции.

По его словам, израильская сторона ранее выразила согласие с предложениями посредников, теперь свое слово должны сказать хамасовцы.

"Я говорил, что хочу заключить соглашение. Настоящее препятствие заключению соглашения - не Израиль, не я, это ХАМАС, это лидер движения Яхья Синвар", - сказал Нетаньяху.

Он напомнил, что Израиль еще в мае согласился с предложением президента США Джо Байдена об урегулировании ситуации в Газе, а в августе его страна вновь согласилась с "окончательным предложением" посредников, представленным американской стороной. В обоих случаях, по словам Нетаньяху, отказ исходил от ХАМАС.

"Мы согласились, но ХАМАС отказалось. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Израиль согласен и теперь очередь ХАМАС сделать то же самое. 28 августа заместитель директора ЦРУ отметил, что Израиль продемонстрировал серьезный подход на переговорах, и теперь очередь ХАМАС согласиться на сделку", - добавил израильский премьер.