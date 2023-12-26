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Нетаньяху: Израиль расширяет боевые действия на юге Газы

Нетаньяху: Израиль расширяет боевые действия на юге Газы Израиль продолжает войну и расширяет боевые действия на юге сектора Газа.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 21:47
Нетаньяху: Израиль расширяет боевые действия на юге Газы

Израиль продолжает войну и расширяет боевые действия на юге сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Продолжаем войну, расширяя боевые действия на юге сектора Газа и в других местах. Мы говорим террористам ХАМАС: мы вас видим и доберемся до вас", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

"Наши бойцы сражаются [в секторе Газа] на поверхности, иногда под землей, и у нас есть глаза в небе", - продолжил глава кабмина. "Мы сражаемся до конца, в том числе с применением самых передовых технологий".

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