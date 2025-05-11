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Нетаньяху: Израиль рассчитывает укрепить партнерство с Германией при Мерце

Нетаньяху: Израиль рассчитывает укрепить партнерство с Германией при Мерце Израиль надеется укрепить связи с Германией при новом канцлере Фридрихе Мерце.
Другие страны
11 мая 2025 г. 22:52
Нетаньяху: Израиль рассчитывает укрепить партнерство с Германией при Мерце

Израиль надеется укрепить связи с Германией при новом канцлере Фридрихе Мерце.

Как передает Report, об этом премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил на встрече с новым главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем, прибывшим с визитом в Иерусалим.

"У нас отличные отношения, которые мы продолжим развивать в ходе переговоров, на деле уже начали. У нас много общих интересов, общих ценностей и множество общих вызовов. Господин министр, я уверен, что по мере продолжения сотрудничества мы еще больше укрепим наше партнерство. <...> Передаю наилучшие пожелания Фридриху Мерцу за совместные усилия по укреплению союза между Израилем и Германией", - сказал Нетаньяху, слова которого распространила канцелярия главы правительства.

В свою очередь глава МИД Израиля Гидеон Саар, который также принял Вадефуля в Иерусалиме, отметил, что Израиль стал первой страной за пределами Европы, куда новый глава МИД ФРГ отправился с визитом. "Я рассматриваю тот факт, что вы, господин министр, приехали сюда с вашим первым визитом за пределы Европы, как выражение стратегических отношений между Израилем и Германией. Мы поздравляем канцлера Фридриха Мерца с формированием нового правительства и надеемся на сотрудничество с вами. Мы считаем канцлера Мерца и вас, министра, настоящими друзьями Государства Израиль", - отметил Саар, высказывания которого распространила пресс-служба израильского МИД.

Он добавил, что визит Вадефуля приурочен к 60-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. "Германия является нашим крупнейшим торговым партнером в Европе. Этот визит подчеркивает важность углубления и укрепления наших отношений с Германией и ее новым правительством", - сказал министр.

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