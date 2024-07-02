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Нетаньяху: Израиль располагает всеми средствами для реализации целей в Газе

Нетаньяху: Израиль располагает всеми средствами для реализации целей в Газе Израиль закончит войну в секторе Газа только после достижения всех ее целей, для чего у израильских военных есть все необходимые средства.
Другие страны
2 июля 2024 г. 19:05
Нетаньяху: Израиль располагает всеми средствами для реализации целей в Газе

Израиль закончит войну в секторе Газа только после достижения всех ее целей, для чего у израильских военных есть все необходимые средства.

Как передает Report, с таким заявлением выступил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, комментируя публикацию в газете The New York Times о том, что израильские генералы якобы выступают за перемирие с палестинским радикальным движением ХАМАС.

"Мы закончим войну только после того, как достигнем всех ее целей, включая ликвидацию ХАМАС и освобождение всех заложников. Политическое руководство поставило эти цели перед ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), и у ЦАХАЛ есть все средства для их достижения", - заявил Нетаньяху.

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