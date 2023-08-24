Нетаньяху: Израиль проведет учения по подготовке к возможным землетрясениям

Израиль проведет масштабные учения по подготовке к возможным землетрясениям.
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"Сегодня я созвал межминистерскую комиссию по готовности к чрезвычайным ситуациям, чтобы подготовиться к возможному землетрясению в Израиле. В ноябре мы проведем масштабные учения, улучшим способности заблаговременного предупреждения населения, будем работать над укреплением зданий, расположенных в наиболее опасных местах", - говорится в сообщении.
Ранее канцелярия премьер-министра сообщила, что глава правительства провел первое заседание комиссии министров по вопросам готовности гражданского общества к чрезвычайным ситуациям в Иерусалиме.