Нетаньяху: Израиль проведет учения по подготовке к возможным землетрясениям

Израиль проведет масштабные учения по подготовке к возможным землетрясениям.

Израиль проведет масштабные учения по подготовке к возможным землетрясениям.

Как передает Report , об этом написал в своем телеграм-канале израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня я созвал межминистерскую комиссию по готовности к чрезвычайным ситуациям, чтобы подготовиться к возможному землетрясению в Израиле. В ноябре мы проведем масштабные учения, улучшим способности заблаговременного предупреждения населения, будем работать над укреплением зданий, расположенных в наиболее опасных местах", - говорится в сообщении.

Ранее канцелярия премьер-министра сообщила, что глава правительства провел первое заседание комиссии министров по вопросам готовности гражданского общества к чрезвычайным ситуациям в Иерусалиме.