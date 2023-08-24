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Нетаньяху: Израиль проведет учения по подготовке к возможным землетрясениям

Нетаньяху: Израиль проведет учения по подготовке к возможным землетрясениям Израиль проведет масштабные учения по подготовке к возможным землетрясениям.
Другие страны
24 августа 2023 г. 05:12
Нетаньяху: Израиль проведет учения по подготовке к возможным землетрясениям

Израиль проведет масштабные учения по подготовке к возможным землетрясениям.

Как передает Report, об этом написал в своем телеграм-канале израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня я созвал межминистерскую комиссию по готовности к чрезвычайным ситуациям, чтобы подготовиться к возможному землетрясению в Израиле. В ноябре мы проведем масштабные учения, улучшим способности заблаговременного предупреждения населения, будем работать над укреплением зданий, расположенных в наиболее опасных местах", - говорится в сообщении.

Ранее канцелярия премьер-министра сообщила, что глава правительства провел первое заседание комиссии министров по вопросам готовности гражданского общества к чрезвычайным ситуациям в Иерусалиме.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “İsrail mümkün zəlzələlərə hazırlıq üçün təlimlər keçirəcək”

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