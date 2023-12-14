Нетаньяху: Израиль продолжит войну против ХАМАС до победы

Израиль продолжит военные действия против ХАМАС в секторе Газа до победы, невзирая на международное давление.

Израиль продолжит военные действия против ХАМАС в секторе Газа до победы, невзирая на международное давление.

Как передает Report , с таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения военной базы на юге Израиля.

"Мы продолжим до конца. Я говорю это перед лицом международного давления. Ничто нас не остановит, мы пойдем до конца, до победы", - сказал премьер, обращаясь к военнослужащим.

Видео посещения Нетаньяху военной базы распространила правительственная пресс-служба.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.