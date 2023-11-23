О нас

Нетаньяху: Израиль продолжит операцию в Газе после перемирия

Нетаньяху: Израиль продолжит операцию в Газе после перемирия Власти Израиля намерены возобновить военную операцию в секторе Газа после временного прекращения огня и добиться выполнения всех поставленных задач, включая уничтожение военного и управленческого потенциала палестинской радикальной организации ХАМАС.
Другие страны
23 ноября 2023 г. 01:18
Нетаньяху: Израиль продолжит операцию в Газе после перемирия

Власти Израиля намерены возобновить военную операцию в секторе Газа после временного прекращения огня и добиться выполнения всех поставленных задач, включая уничтожение военного и управленческого потенциала палестинской радикальной организации ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли: война продолжается. Мы будем продолжать до тех пор, пока не достигнем всех поставленных целей: вернуть всех похищенных, уничтожить ХАМАС и обеспечить, чтобы на следующий день после войны Газой не руководила сила, представляющая опасность для граждан Израиля", - сказал он.

Нетаньяху заверил, что власти страны намерены добиться восстановления безопасности как на южных, так и на северных рубежах Израиля. "Мы вернем безопасность и югу, и северу. Мы побеждаем, и мы будем продолжать сражаться до полной победы", - добавил премьер.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
22 ноября 2023 г. 21:31
Как в Азербайджане реализуются незарегистрированные гранты с Запада?
Как в Азербайджане реализуются незарегистрированные гранты с Запада?
22 ноября 2023 г. 20:07
Госкомитет прокомментировал вопрос переселения в Ханкенди
Госкомитет прокомментировал вопрос переселения в Ханкенди
22 ноября 2023 г. 17:41
Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честь
Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честь
22 ноября 2023 г. 17:15
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией
22 ноября 2023 г. 13:42
Главный советник ИВ Абшеронского района задержан при получении взятки
Главный советник ИВ Абшеронского района задержан при получении взятки
21 ноября 2023 г. 17:59
Поселок Суговушан планируется возвратить в состав Агдеринского района
Поселок Суговушан планируется возвратить в состав Агдеринского района
21 ноября 2023 г. 17:41
Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции
Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции
21 ноября 2023 г. 14:35
Двум сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания
Двум сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания
21 ноября 2023 г. 14:29
Будет подготовлен план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша Культурной столицей исламского мира
Будет подготовлен план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира"
21 ноября 2023 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi