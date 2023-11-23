Нетаньяху: Израиль продолжит операцию в Газе после перемирия

Власти Израиля намерены возобновить военную операцию в секторе Газа после временного прекращения огня и добиться выполнения всех поставленных задач, включая уничтожение военного и управленческого потенциала палестинской радикальной организации ХАМАС.

Власти Израиля намерены возобновить военную операцию в секторе Газа после временного прекращения огня и добиться выполнения всех поставленных задач, включая уничтожение военного и управленческого потенциала палестинской радикальной организации ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли: война продолжается. Мы будем продолжать до тех пор, пока не достигнем всех поставленных целей: вернуть всех похищенных, уничтожить ХАМАС и обеспечить, чтобы на следующий день после войны Газой не руководила сила, представляющая опасность для граждан Израиля", - сказал он.

Нетаньяху заверил, что власти страны намерены добиться восстановления безопасности как на южных, так и на северных рубежах Израиля. "Мы вернем безопасность и югу, и северу. Мы побеждаем, и мы будем продолжать сражаться до полной победы", - добавил премьер.