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Израиль продолжит боевые действия в Газе после освобождения заложников

Израиль продолжит боевые действия в Газе после освобождения заложников Израиль намерен продолжить боевые действия в секторе Газа после освобождения заложников для уничтожения радикального движения ХАМАС.
Другие страны
28 ноября 2023 г. 22:07
Израиль продолжит боевые действия в Газе после освобождения заложников

Израиль намерен продолжить боевые действия в секторе Газа после освобождения заложников для уничтожения радикального движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью германскому телеканалу Welt.

"Мы договорились о том, что сначала будут освобождены женщины и дети, а также заложники из числа иностранцев. После того как это произойдет, мы продолжим боевые действия", - сказал Нетаньяху. По его мнению, в случае их прекращения ХАМАС будет и дальше представлять угрозу.

"У нас вообще нет выбора, кроме как уничтожить ХАМАС. Если мы хотим мира, то мы должны уничтожить ХАМАС. Если мы хотим безопасности, то мы должны уничтожить ХАМАС. Если мы хотим другого будущего для израильтян, арабов, палестинцев, то мы должны уничтожить ХАМАС", - добавил он.

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