Нетаньяху: Израиль обсудит второй этап сделки по Газе 17 февраля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, что 17 февраля созовет военно-политический кабинет Израиля для обсуждения второго этапа соглашения об освобождении залож

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, что 17 февраля созовет военно-политический кабинет Израиля для обсуждения второго этапа соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Нетаньяху недавно провел разговор со Уиткоффом. Премьер-министр сообщил спецпосланнику, что завтра (17 февраля - ред.) созовет военно-политический кабинет для обсуждения второго этапа соглашения по Газе", - говорится в заявлении.

Напомним, что 15 января глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС в результате посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона достигли сделки об освобождении удерживаемых в Газе заложников и прекращении огня в анклаве. Соглашение, включающее в себя три этапа, вступило в силу 19 января, реализация первого из них продлится 42 дня. Стороны еще не приступили к переговорам о втором этапе реализации соглашения, которые планировалось начать 3 февраля.