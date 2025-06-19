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Нетаньяху: Израиль никогда не имел лучшего друга, чем Трамп

Нетаньяху: Израиль никогда не имел лучшего друга, чем Трамп Израиль "никогда не имел лучшего друга, чем Трамп", и ценит каждое его решение.
Другие страны
19 июня 2025 г. 17:04
Нетаньяху: Израиль никогда не имел лучшего друга, чем Трамп

Израиль "никогда не имел лучшего друга, чем Трамп", и ценит каждое его решение.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Говоря о возможном участии США в ударах по Ирану, Нетаньяху отметил: "Это зависит от Дональда Трампа. Он знает правила игры".

Он подчеркнул, что любая война требует личных жертв. "Мой сын даже отменил свадьбу", - добавил он.

Премьер-министр также заявил, что "свержение иранского режима" зависит от самого иранского народа, но Израиль "создает условия, которые помогут им в этом".

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: İsrailin Tramp qədər yaxşı dostu olmayıb
Версия на английском языке Netanyahu: Israel has never had a better friend than Trump

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