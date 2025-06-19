Нетаньяху: Израиль никогда не имел лучшего друга, чем Трамп

Израиль "никогда не имел лучшего друга, чем Трамп", и ценит каждое его решение.
Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Говоря о возможном участии США в ударах по Ирану, Нетаньяху отметил: "Это зависит от Дональда Трампа. Он знает правила игры".
Он подчеркнул, что любая война требует личных жертв. "Мой сын даже отменил свадьбу", - добавил он.
Премьер-министр также заявил, что "свержение иранского режима" зависит от самого иранского народа, но Израиль "создает условия, которые помогут им в этом".