Нетаньяху: Израиль не завершит войну в Газе, пока не достигнет всех ее целей

Израиль не намерен выводить свои войска из сектора Газа, военная операция в анклаве будет идти до полной победы.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на мероприятии в израильском поселении Эли на Западном берегу реки Иордан.
"Я слышу заявления о разного рода сделках, поэтому хочу прояснить: мы не завершим эту войну, пока не достигнем всех ее целей, что означает уничтожение ХАМАС, возвращение всех наших заложников и обеспечение гарантии того, что со стороны Газы больше не будет исходить угроза для Израиля. Мы не выведем Армию обороны Израиля из сектора Газа и не освободим тысячи террористов. Всего этого не случится. А что случится? Полная победа", - заявил он.