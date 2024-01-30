Нетаньяху: Израиль не завершит войну в Газе, пока не достигнет всех ее целей

Нетаньяху: Израиль не завершит войну в Газе, пока не достигнет всех ее целей

Израиль не намерен выводить свои войска из сектора Газа, военная операция в анклаве будет идти до полной победы.

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