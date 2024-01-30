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Нетаньяху: Израиль не завершит войну в Газе, пока не достигнет всех ее целей

Нетаньяху: Израиль не завершит войну в Газе, пока не достигнет всех ее целей Израиль не намерен выводить свои войска из сектора Газа, военная операция в анклаве будет идти до полной победы.
Другие страны
30 января 2024 г. 20:34
Нетаньяху: Израиль не завершит войну в Газе, пока не достигнет всех ее целей

Израиль не намерен выводить свои войска из сектора Газа, военная операция в анклаве будет идти до полной победы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на мероприятии в израильском поселении Эли на Западном берегу реки Иордан.

"Я слышу заявления о разного рода сделках, поэтому хочу прояснить: мы не завершим эту войну, пока не достигнем всех ее целей, что означает уничтожение ХАМАС, возвращение всех наших заложников и обеспечение гарантии того, что со стороны Газы больше не будет исходить угроза для Израиля. Мы не выведем Армию обороны Израиля из сектора Газа и не освободим тысячи террористов. Всего этого не случится. А что случится? Полная победа", - заявил он.

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