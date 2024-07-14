Нетаньяху: Израиль не закончит войну в Газе, пока не уничтожит ХАМАС

Военная операция израильской армии в секторе Газа не завершится, пока не будут полностью разбиты все вооруженные отряды радикального палестинского движения ХАМАС.

Военная операция израильской армии в секторе Газа не завершится, пока не будут полностью разбиты все вооруженные отряды радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции.

"Многие из вас спрашивают, когда закончится эта война. Мой ответ ясен и однозначен - она завершится только тогда, когда мы добьемся всех поставленных целей, и ни мгновением раньше. Победа - это не пустое слово. Победа будет достигнута, когда мы уничтожим военный и управленческий потенциал ХАМАС, вернем всех наших заложников домой, обеспечим, что Газа никогда больше не будет представлять угрозу для Израиля, и вернем наших жителей юга и севера безопасно в их дома. Это полная победа. Это победа, которая восстановит силу сдерживания Израиля и даст ясный сигнал всем нашим врагам, что цена причинения нам вреда будет неприемлемой для них", - заявил премьер.

Выступление Нетаньяху было связано с операцией израильской армии в секторе Газа, нацеленной на уничтожение руководителя военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа.

Премьер подтвердил, что такова была цель удара по сектору, и признал отсутствие подтверждения ликвидации ад-Дейфа. Вместе с тем он выразил мнение, что операция в любом случае является поворотным моментом в военной кампании в анклаве и служит сигналом Ирану и "всем его сателлитам" в регионе.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.