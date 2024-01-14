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Нетаньяху: Израиль не закончит войну без контроля над границей Газы с Египтом

Нетаньяху: Израиль не закончит войну без контроля над границей Газы с Египтом Израиль не сможет завершить войну в секторе Газа, не взяв под контроль границу палестинского анклава с Египтом.
Другие страны
14 января 2024 г. 05:25
Нетаньяху: Израиль не закончит войну без контроля над границей Газы с Египтом

Израиль не сможет завершить войну в секторе Газа, не взяв под контроль границу палестинского анклава с Египтом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, коснувшись соответствующего вопроса на пресс-конференции в Тель-Авиве.

"Очевидно, что существует только один вариант, который я называю южной блокадой сектора Газа. Ясно, что мы не закончим войну, не закрыв эту дыру на границе с Египтом, поскольку в противном случае мы уничтожим радикальное палестинское движение ХАМАС, мы демилитаризуем Газу, а затем через эту дыру придут другие боевики, поступит новая военная техника, смертоносное оружие. Поэтому ясно, что мы должны это границу анклава с Египтом закрыть", - сказал глава правительства.

"Есть несколько способов сделать это, и мы израильтяне их рассматриваем, - отметил он. - Мы еще не приняли окончательного решения, кроме одного: эта дыра на границе с Египтом должна быть закрыта".

Газета The Wall Street Journal опубликовала в субботу утверждение, согласно которому израильские власти планируют военную операцию вдоль границы с Египтом. Среди ее вероятных задач источники издания назвали размещение силовиков на участке от юго-восточного района Газы, примыкающего к Израилю и Египту, до Средиземного моря.

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