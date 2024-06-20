Нетаньяху: Израиль не уйдет из Газы до уничтожения ХАМАС и возвращения заложников

Израиль не покинет сектор Газа, пока не вернет всех заложников, даже если это будет происходить поэтапно, и не уничтожит военную и управленческую структуру палестинского движения ХАМАС.

Израиль не покинет сектор Газа, пока не вернет всех заложников, даже если это будет происходить поэтапно, и не уничтожит военную и управленческую структуру палестинского движения ХАМАС.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил по итогам встречи с семьями похищенных.

"Мы полны решимости вернуть их всех, всех 120 похищенных - как живых, так и мертвых. Даже если это будет поэтапно, мы ни от кого не откажемся", - сказал Нетаньяху, слова которого распространила канцелярия главы правительства.

По словам премьера, израильское военное присутствие в анклаве оказывает давление на ХАМАС, что "создает возможности для возвращения похищенных". "Мы не покинем сектор Газа, пока не будут возвращены все заложники, и мы не уйдем, пока не ликвидируем военный и правительственный потенциал ХАМАС. У нас нет возможности сдаться, у нас нет возможности отказаться от победы", - подчеркнул он.