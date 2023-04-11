Нетаньяху: Израиль не принимал решений о поставке Украине вооружений

Израиль в отношении Украины продолжает ограничиваться оказанием гуманитарной помощи, власти страны не принимали никаких решений о возможном начале поставок Киеву израильских вооружений.

Израиль в отношении Украины продолжает ограничиваться оказанием гуманитарной помощи, власти страны не принимали никаких решений о возможном начале поставок Киеву израильских вооружений.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая в штаб-квартире израильского Минобороны в Тель-Авиве.

"Что касается сообщений о летальном вооружении для Украины, я не знаю, на чем основаны эти сообщения. Мы решили помочь им в гуманитарных вопросах и в сфере гражданской обороны - "Цева адом" ("Красный цвет" - израильская система предупреждения о воздушных атаках - ред.) и подобные вещи, но мне неизвестно о каких-либо решениях предыдущего правительства или моего нынешнего правительства о летальных вооружениях", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать публикацию в интернете документов, предположительно, содержащих секретные сведения оборонных структур США.

Ранее телеканал CNN сообщил, что среди обнародованных документов, приписываемых Пентагону и разведке США, содержатся сценарии потенциальной поставки Киеву вооружений со стороны Израиля.