Нетаньяху: Израиль не прекратит бои в Газе в обмен на освобождение заложников

Израиль отвергает требования радикального палестинского движения ХАМАС о прекращении военной операции в секторе Газа в обмен на освобождение всех израильских заложников, удерживаемых в анклаве.

Израиль отвергает требования радикального палестинского движения ХАМАС о прекращении военной операции в секторе Газа в обмен на освобождение всех израильских заложников, удерживаемых в анклаве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"ХАМАС в обмен на освобождение наших похищенных требует окончания войны, вывода наших сил из Газы, освобождения всех убийц и насильников из "Нухбы" (спецподразделение палестинских радикалов - ред.) и неприкосновенности для ХАМАС. Если мы согласимся с этим, гибель наших военных будет напрасной, а также не сможем гарантировать безопасность для наших граждан. Мы не можем безопасно вернуть домой похищенных, тогда как следующее 7 октября будет лишь вопросом времени. Я не могу согласиться с таким смертельным ударом для безопасности Израиля, и поэтому мы не согласимся на это", - сказал Нетаньяху, высказывания которого распространила пресс-служба главы правительства.