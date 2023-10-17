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Нетаньяху: Израиль не остановится, пока не уничтожит весь потенциал ХАМАС

Нетаньяху: Израиль не остановится, пока не уничтожит весь потенциал ХАМАС Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, что его страна не остановится, пока не уничтожит военно-управленческий потенциал ХАМАС.
Другие страны
17 октября 2023 г. 06:50
Нетаньяху: Израиль не остановится, пока не уничтожит весь потенциал ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, что его страна не остановится, пока не уничтожит военно-управленческий потенциал ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила по итогам телефонной беседы двух лидеров канцелярия израильского премьера.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил вечером (16 октября - ред.) с российским президентом Владимиром Путиным. Премьер-министр ясно заявил о том, что Израиль был атакован мерзкими и жестокими убийцами, пошел на войну решительным и единым, и не остановится, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал ХАМАС", - говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта.

Напомним, что примерно в 6:30 по местному времени 7 октября боевики ХАМАС выпустили, по разным оценкам, от 2,5 тыс. до 5 тыс. ракет из сектора Газа по Израилю, а затем проникли в приграничные районы страны, где захватили сотни заложников. В ответ Израиль начал военную операцию, которая продолжается до сих пор.

В результате атаки ХАМАС в Израиле погибли не менее 1,4 тыс., пострадали свыше 3 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu: “HƏMAS-ın bütün potensialı məhv edilməyincə əməliyyatlar dayanmayacaq”

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