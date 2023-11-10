Нетаньяху: Израиль не доверяет международным организациям по вопросу Газы

"Даже после войны Израиль продолжит управлять Газой - мы не доверяем ни одной международной организации".
Как передает Report со ссылкой на тelegram-канал израильского издания Yedioth Ahronoth, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".