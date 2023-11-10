Нетаньяху: Израиль намерен сохранить постоянный военный контроль над Газой

Израильская армия должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа и не отдавать его внешним силам.

Израильская армия должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа и не отдавать его внешним силам.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на встрече с главами муниципалитетов, расположенных в непосредственной близости от Газы.

По его информации, местные власти приграничных районов потребовали от премьера ясности по поводу того, что будет с сектором Газа по окончании текущей военной операции израильских сил. "Силы Армии обороны Израиля сохранят контроль над сектором, мы не отдадим его внешним силам", - сказал в ответ Нетаньяху.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".