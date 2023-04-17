Нетаньяху: Израиль хочет нормальных отношений и мира с Саудовской Аравией

Израиль хочет «нормализации и мира с Саудовской Аравией».

Израиль хочет "нормализации и мира с Саудовской Аравией".

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер Биньямин Нетаньяху на встрече с американским сенатором Линдси Грэмом. Он прибыл в Израиль после визита в Саудовскую Аравию.

"Мы хотим нормализации и мира с Саудовской Аравией. Это соглашение могло бы иметь монументальные последствия, исторические последствия для Израиля, для Саудовской Аравии, для региона и для мира", - отметил Нетаньяху.

Также Нетаньяху подчеркнул, что улучшение отношений Израиля с Саудовской Аравией станет "гигантским скачком".

Израиль и Саудовская Аравия в настоящий момент не имеют официальных дипломатических отношений.