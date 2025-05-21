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Нетаньяху: Израиль готов к прекращению огня в Газе ради освобождения заложников

Нетаньяху: Израиль готов к прекращению огня в Газе ради освобождения заложников Израиль будет готов пойти на временное прекращение огня в секторе Газа в рамках сделки об освобождении заложников.
Другие страны
21 мая 2025 г. 22:43
Нетаньяху: Израиль готов к прекращению огня в Газе ради освобождения заложников

Израиль будет готов пойти на временное прекращение огня в секторе Газа в рамках сделки об освобождении заложников.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции.

По словам премьера, Израиль будет готов прекратить войну в Газе в случае освобождения радикалами всех удерживаемых заложников, полной демилитаризации анклава, а также выезда движения ХАМАС за пределы территории сектора.

Нетаньяху добавил, что ЦАХАЛ по завершении военной операции "Колесницы Гидеона" будет контролировать все части сектора Газа. По его словам, Израилю для достижения этой цели необходимо сохранить свободу действий путем разрешения гуманитарного кризиса в палестинском анклаве.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu: İsrail girovları azad etmək üçün Qəzzada atəşkəsə hazırdır

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