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Нетаньяху: Израиль добился "исторической победы"

Нетаньяху: Израиль добился "исторической победы" Израиль смог добиться в войне против Ирана "исторической победы".
Другие страны
24 июня 2025 г. 23:41
Нетаньяху: Израиль добился исторической победы
Биньямин Нетаньяху

Израиль смог добиться в войне против Ирана "исторической победы".

Как передает Report, с таким заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе видеообращения к нации.

"Мы добились исторической победы, которая останется в поколениях. Мы устранили две непосредственные экзистенциальные угрозы: угрозу уничтожения ядерными бомбами и угрозу уничтожения 20 000 баллистических ракет", - сказал Нетаньяху.

По его словам, Израиль заморозил ядерный проект Ирана.

"Если кто-то попытается возродить этот проект, то мы будем действовать с той же решимостью и силой, чтобы помешать любой такой попытке. У Ирана не будет ядерного оружия", - резюмировал он.

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